Serie A, Cagliari-Spezia 2-2: Nzola firma il pari al 94'

Foto Fotogramma

Il Cagliari si fa rimontare al 94' e non va oltre il 2-2 alla Sardegna Arena contro un caparbio Spezia. Padroni di casa in svantaggio al 35' dopo un affondo di Bastoni per Gyasi che sotto porta non manca l'appuntamento col gol.

Al 52' il pari degli isolani con Joao Pedro che di destro beffa Provedel, 6 minuti più tardi è Pavoletti di tacco a firmare il 2-1 rossoblù. Il Cagliari ha due occasioni per chiudere la gara con Sottil e Rog ma al 92' l'arbitro Marini fischia rigore per un fallo di Klavan su Piccoli, al dischetto si presenta il francese Nzola che non sbaglia. Col pareggio odierno il Cagliari in classifica sale a 11 punti, uno in più dello Spezia.