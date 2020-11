Serie A, pareggio tra Torino e Sampdoria: finisce 2-2

Foto Fotogramma

Finisce in parità sul punteggio di 2-2 il posticipo della nona giornata di Serie A tra Torino e Sampdoria disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. I granata aprono e chiudono le marcature con Belotti al 25' e Meité al 77'. In mezzo le reti blucerchiate con Candreva al 54' e Quagliarella al 63'. In classifica la Sampdoria sale all'undicesimo posto insieme al Cagliari con 11 punti, mentre il Torino è 17° a quota 6 insieme al Parma.