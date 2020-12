Lewis Hamilton positivo al covid

(Foto Afp)

Lewis Hamilton positivo al coronavirus. Lo fa sapere il team Mercedes-Amg Petronas F1 in una nota, aggiungendo che "non potrà prendere parte al GP di Sakhir di questo fine settimana".

"Lewis è stato testato tre volte la scorsa settimana e ha dato ogni volta un risultato negativo, l'ultimo dei quali è stato domenica pomeriggio sul circuito internazionale del Bahrain come parte del programma di test standard del fine settimana di gara. Tuttavia, si è svegliato lunedì mattina con sintomi lievi ed è stato informato allo stesso tempo che un contatto prima dell'arrivo in Bahrein era successivamente risultato positivo. Lewis ha quindi effettuato un ulteriore test e ha dato un risultato positivo, confermato da un nuovo test. Lewis ora è in isolamento in conformità con i protocolli Covid-19 e le linee guida delle autorità sanitarie pubbliche in Bahrain. A parte i sintomi lievi, per il resto è in forma e sta bene, e l'intera squadra gli manda i suoi migliori auguri per una pronta guarigione". Il suo sostituto verrà annunciato in settimana, conclude la nota.