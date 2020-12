Juve-Dinamo Kiev, Frappart prima arbitro donna in Champions

Afp

Fischio d'inizio della partita Juventus-Dinamo Kiev all'Allianz Stadium di Torino, a dare il via alla partita l'arbitro Stephanie Frappart, prima donna a dirigere una sfida di Champions League. Classe 1983, Frappart nell'agosto 2019 ha diretto la finale di Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea e quest'anno ha esordito in Europa League. Nel 2014 Frappart è stata la prima donna ad arbitrare una partita di Ligue 2 in Francia approdando nel 2019 in Ligue1.