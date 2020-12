Milan-Celtic Glasgow 4-2, rossoneri ai sedicesimi

(Foto Afp)

Il Milan batte 4-2 in rimonta il Celtic Glasgow, in un match della quinta e penultima giornata del gruppo H di Europa League disputato a San Siro e si qualifica ai sedicesimi di finale. Al doppio vantaggio degli scozzesi con Rogic al 7' ed Edouard al 14', replicano Calhanoglu al 24', Castillejo al 26', Hauge al 50' e Diaz all'82'. Nell'altro match del gruppo il Lille sconfigge 2-1 in casa lo Sparta Praga. In classifica i francesi guidano con 11 punti, uno in più del Milan, eliminati Sparta a quota 6 e Celtic fanalino di coda con un punto.

Al 35' rossoneri vicini al vantaggio: cross di Hernandez, sponda aerea di Rebic, Castillejo finge il tiro, mettendo a sedere Laxalt ma non è veloce nella conclusione e la difesa salva in angolo. Al 42' torna a fasi vedere il Celtic con un tiro di Mc Gregor che Donnarumma blocca in due tempi.

Al 5' della ripresa il Milan completa la rimonta con un capolavoro di Hauge per il 3-2. L'attaccante norvegese ne salta due in corsa, stretto dal terzo finge il tiro e va via in dribbling, poi piazza la palla nell'angolino lontano con precisione e forza. Al 17' Bitton ruba palla sulla tre quarti avversaria e serve Frimpong che entra in area, mette a sedere Hernandez e conclude di poco fuori.

Alla mezz'ora ancora pericolosi gli ospiti con una punizione di Christie sulla quale Donnarumma vola e devia in angolo. Al 37' il Milan cala il poker con Diaz. Assist di Bennacer per Hauge che salta Bitton e inventa sullo stretto un assist per Diaz che con lo scavino anticipa Barkas e firma il 4-2 mandando i titoli di coda sul match.