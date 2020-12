Champions, Psg-Basaksehir sospesa per frase razzista del quarto uomo

Le proteste dei giocatori in campo (Afp)

La partita di Champions tra Psg-Basaksehir è stata momentaneamente sospesa al 15' del primo tempo, e dopo 8' di discussioni le due squadre e i rispettivi staff hanno deciso di abbandonare il campo. Il quarto uomo, il romeno Sebastian Coltescu, avrebbe usato il termine "negru" per indicare l'assistente tecnico Achille Webo all'arbitro centrale che voleva espellerlo per proteste, scatenando la reazione di giocatori e staff. Furibondo ed espulso anche l'attaccante del Basaksehir Demba Ba, che era in panchina. Ba ha affrontato faccia a faccia Coltescu, con queste parole in inglese: "Perché ti riferisci alle persone di colore chiamandole 'this black guy', mentre per i bianchi non dici 'this white guy' ma solo 'this guy'?".