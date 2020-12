Inter 0-0 con lo Shakhtar, è fuori dall'Europa

Foto Afp

L'Inter è fuori dalla Champions League. I nerazzurri non vanno oltre un pareggio per 0-0 in casa con lo Shakhtar Donetsk, chiudono il girone all'ultimo posto in classifica e per quest'anno dicono addio all'Europa.

La squadra di Conte ha la migliore occasione in avvio, con Lautaro che colpisce la traversa dopo un velo di Lukaku sull'assist di Barella. L'Inter attacca a testa bassa anche nella ripresa, ma la porta dello Shakhtar resta inviolata soprattutto grazie alle parate del portiere ucraino Trubin.

Nell'altro match del gruppo B il Real Madrid batte il Borussia Moenchengladbach per 2-0 con una doppietta di Benzema (9' e 31') e stacca il pass per gli ottavi come primo in classifica davanti proprio ai tedeschi. Per lo Shakhtar arriva comunque la soddisfazione della qualificazione all'Europa League.

