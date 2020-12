Sparta Praga-Milan 0-1, rossoneri passano il turno da primi nel girone

(Afp)

Il Milan, già certo del passaggio ai sedicesimi di Europa League, batte lo Sparta Praga per 1-0 nella gara valida per il gruppo H e, per effetto della sconfitta del Lille sul campo del Celtic, si classifica al primo posto nel girone. A decidere l'incontro, al 24° minuto, la rete di Jens Petter Hauge, che dopo un dribbling segna alla sinistra del portiere avversario.