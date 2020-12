Cagliari-Inter 1-3, Conte rimonta e vince nel finale

L'Inter rimonta e vince 3-1 a Cagliari nella sfida valida per l'11esima giornata della Serie A. I sardi vanno in vantaggio al 42' con Sottil in chiusura del primo tempo, caratterizzato da una serie di parate del portiere rossoblu Cragno. L'Inter, che colleziona occasioni a raffica, ribalta il match nel finale. Al 77' Barella pareggia con una splendida conclusione al volo dopo un'uscita di Cragno. All'84' il sorpasso è firmato da D'Ambrosio, puntuale a schiacciare di testa un cross all'altezza del secondo palo. In pieno recupero, Lukaku firma il 3-1 in contropiede. La vittoria consente alla squadra di Conte di salire a 24 punti e di rimanere nella scia del Milan capolista. Il Cagliari rimane a quota 12.