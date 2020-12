Milan-Parma 2-2, rossoneri frenano in vetta

Il Milan pareggia 2-2 in casa con il Parma nel posticipo dell’11esima giornata della Serie A e rallenta in vetta alla classifica. I rossoneri, che colpiscono 4 pali nel match, vanno sotto di 2 reti. Gli emiliani vanno in vantaggio con Hernani al 13’ e raddoppiano con Kurtic al 56’. Il Milan raddrizza la partita con la doppietta di Hernandez, che accorcia le distanze al 58’ con un colpo di testa e pareggia al 91’ con un sinistro perfetto. Il Milan, ancora imbattuto in campionato, sale a 27 punti e vede più vicine le inseguitrici: Inter a 24 punti, Juve e Napoli a 23.