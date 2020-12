Tornano le Eroiche del ciclismo, a punto il nuovo calendario in attesa del post Covid

Franco Rossi, neopresidente di Eroica Italia

La macchina organizzativa dell'Eroica è già oltre il Covid che ha stravolto ogni competizione sportiva dalle Olimpiadi in giù, e annuncia all'Adnkronos i primi appuntamenti sui quali costruire un calendario che si annuncia ricco di eventi. Nel 2021 sono in programma: Eroica Montalcino il 30 maggio, Nova Eroica sabato 17 luglio, Nova Eroica Family domenica 18 luglio e L’Eroica vera e propria, domenica 3 ottobre. Delle caratteristiche di questi tre eventi Eroica l'Adnkronos ne parla con Franco Rossi, da pochi giorni presidente di Eroica Italia dopo la scomparsa improvvisa di Andrea Meneghelli. E arriva subito il primo dato: ci sono già 600 iscritti alla prima delle gare per bici storiche, quella di Montalcino.

"Direi che la risposta del pubblico è entusiasta -dice Rossi-. Da pochi giorni sono aperte le iscrizioni a Eroica Montalcino e abbiamo superato di slancio 600 iscritti: ci sono le premesse per un boom di partecipanti. Per L’Eroica l’entusiasmo è travolgente: più di 5500 dei 6200 iscritti all’edizione 2020 hanno confermato la partecipazione all’evento del 3 ottobre 2021. Dopo lo straordinario successo di quest’anno penso che anche a Buonconvento saranno tantissimi a partecipare. I dati raccontano di una passione enorme e di una fiducia straordinaria nei nostri confronti. Lavoreremo per dare corso ad ogni aspettativa. Anzi, faremo ancora di più. Covid 19 permettendo, naturalmente".

"Stiamo costruendo un calendario molto interessante che si fonda innanzitutto sui tre eventi toscani. Abbiamo appena deciso in quali date si svolgeranno Eroica Montalcino, Nova Eroica e L’Eroica: inizieremo con Eroica Montalcino, domenica 30 maggio. Il 17 luglio avrà luogo Nova Eroica, il 18 luglio Nova Eroica Family. Infine L’Eroica si svolgerà la prima domenica di ottobre, come da tradizione. Ma stiamo lavorando per inserire altri importanti eventi nel calendario Eroica 2021: e la crescita e lo sviluppo dei progetti dei prossimi anni continueranno ad avere l'impronta di Andrea Meneghelli".

Ad aprire la stagione 2021, si diceva, sarà la Val d’Orcia. "Abbiamo pensato il 30 maggio perché è il periodo nel quale il territorio che ospita l’evento, bello durante tutto l’anno, diventa addirittura magnifico. Il paesaggio sarà da cartolina e la temperatura ideale per pedalare. Speriamo di poter riproporre il festival che è un po’ la caratteristica di Eroica Montalcino. In passato, per la pandemia o il maltempo, siamo stati costretti a cancellare quasi ogni iniziativa. Abbiamo in mente un programma favoloso, adatto a tutti, che sicuramente farà divertire ciclisti e accompagnatori".

Poi due date per Nova Eroica, la gara aperta alle moderne bici da gravel ma sempre su strade in gran parte sullo sterrato secolare della Toscana. "Nel 2021 proporremo grosse novità: sabato 17 luglio la pedalata con i tratti cronometrati mentre la domenica daremo spazio alle famiglie con Nova Eroica Family. In questo modo favoriremo la partecipazione sia di quelli che parteciperanno pensando un po’ anche alla classifica sia di quelli che verranno con la famiglia. E il sabato sera a Buonconvento sarà festa grande per tutti; una nuova formula che potrebbe essere riproposta per altri eventi".

Ma soprattutto la capostipite, L'Eroica vera ormai esportata in tutti i continenti nella sua formulazione, bici in acciaio, meccanismi antichi e muscoli moderni: come da tradizione torna la prima domenica di ottobre, il 3: "ci vediamo tutti nel Chianti. Stiamo pensando alla Settimana Eroica con tante iniziative per gli eroici che quest’anno hanno dovuto rinunciare all’appuntamento con Gaiole in Chianti. Un’intera settimana per valorizzare ancora di più l’idea de L’Eroica come Woodstock del ciclismo. C’è sempre grandissima attesa per l’evento nato dall’idea di Giancarlo Brocci; nessuno vuole mancare"

Gli organizzatori stanno lavorando a una lunga serie di progetti: "di sicuro quest’anno prenderà sempre più forma l’ospitalità legata al concetto di Terra Eroica con i due percorsi permanenti: L’Eroica e Eroica Montalcino. Ma stiamo progettando molto altro non solo in Toscana, partendo dalle proposte che arriveranno attraverso il Ciclo Club Eroica e la bicicletta gravel che sta prendendo sempre più piede e sta conquistando nuovi appassionati. Eroica Dolomiti, ad esempio, è un evento che riscuote sempre più successo". Infine, un messaggio: "Eroica non è solo bici d’epoca, maglie di lana e strade bianche ma un vero e proprio stile di vita. Penso ad un ruolo di Eroica che favorisca l’incontro tra istituzioni, sponsor e soggetti interessati a comunicare la bellezza del territorio con la proposta di turismo per ogni tipo di ciclista. Il mio mandato vorrei fosse anche caratterizzato per la diffusione fra i giovani dei tratti caratteristici de l’Eroica a cominciare da fatica, impegno, rispetto per gli altri e attenzione per l’ambiente".