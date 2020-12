Lazio-Benevento 1-1, i fratelli Inzaghi si dividono la posta

(Fotogramma/Ipa)

Pari e patta tra i fratelli Filippo e Simone Inzaghi, sulle panchine di Benevento e Lazio. Al Ciro Vigorito nell'anticipo della 12esima giornata, finisce 1-1. Bene i giallorossi in avvio, con Reina (di nuovo preferito a Strakosha) che deve fare gli straordinari per difendere i suoi pali. La Lazio prende campo col passare dei minuti: al 20' Luis Alberto prende un palo e 5 minuti più tardi il solito Immobile sblocca la gara, portando avanti i biancocelesti. Il finale del primo tempo è vivace, il centravanti della Lazio sfiora il secondo gol, ma è il Benevento che sullo scadere della prima frazione si riposta in parità, con Schiattarella che segna sugli sviluppi di un corner. Nel secondo tempo la Lazio mantiene l'iniziativa ma non punge. Il Benevento si difende con ordine e quando può prova a ripartire, ma il risultato non cambia. Prima della fine, nei minuti di recupero, espulso l'autore del gol Schiattarella.