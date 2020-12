Fiorentina pari col Sassuolo, colpo Samp a Verona

Foto Fotogramma

Il Sassuolo pareggia 1-1 al Franchi con la Fiorentina agganciando il Napoli al quarto posto. Al 13' Berardi inventa per Traoré il quale a tu per tu con Dragowski lo trafigge con un tiro all'angolino basso. Al 33' il pareggio viola su rigore, è Vlahovic a realizzare dagli 11 metri. In classifica i neroverdi salgono a 23 punti, la Fiorentina è a quota 10 nelle zone calde della classifica.

Dopo la delusione per la vittoria sfumata nel recupero contro il Milan, il Parma al Tardini fa 0-0 col Cagliari. Sono ora 12 i punti dei ducali contro i 13 degli isolani.

Da 0-2 a 2-2: dopo la 'manita' subita con la Roma il Bologna pareggia in casa dello Spezia e nel finale recrimina. I liguri vanno in gol con Nzola al 19' e al 63'. Al 72' Dominguez accorcia le distanze, pari di Barrow al 92'. E' lo stesso attaccante del Gambia a fallire poco dopo un rigore. In classifica il Bologna sale a 13 punti, a 11 lo Spezia.

Vittoria esterna per la Sampdoria che dopo la sconfitta col Napoli va a vincere 2-1 al Bentegodi contro il Verona. A regalare il quarto successo in campionato ai doriani sono il gol di Ekdal con un missile dai 25 metri sul finale di primo tempo e il raddoppio al 54' di Verre, che tutto solo avvia il contropiede ed entra in area dove supera Silvestri di sinistro. Per il Verona accorcia le distanze Zaccagni al 70'. L'11 di Ranieri sale a 14 punti, fermi a 19 gli scaligeri.