Atalanta-Roma 4-1, Ilicic illumina dopo il gol di Dzeko

Foto Fotogramma

L'Atalanta ribalta la Roma e vince 4-1. Non c'è il 'Papu' Gomez, ormai fuori dai piani di Gasperini, ma ci pensa Ilicic a ispirare la rimonta della Dea con due assist e un gol nella ripresa. I giallorossi sbloccano subito il risultato con Dzeko e dopo avere sfiorato il raddoppio con una conclusione di Spinazzola sul palo vanno al riposo in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa Gasperini inserisce Ilicic e la musica cambia completamente. Lo sloveno innesca Zapata sul gol dell'1-1 al 59', serve l'assist per l'incornata di Gosens al 70' che vale il 2-1 e, dopo il 3-1 di Muriel al 72', si mette in proprio firmando il poker dell'Atalanta all'85' con una splendida azione personale. L'Atalanta sale così a quota 21 punti mentre la Roma resta a quota 24.