Milan batte Sassuolo, l'Inter piega lo Spezia e resta a -1

Foto Afp

Il Milan vince sul campo del Sassuolo e conserva il primo posto, l'Inter risponde battendo in casa lo Spezia e rimane a un solo punto dai 'cugini'. Il 'Diavolo' si impone per 2-1 al Mapei Stadium mettendo in discesa il match dopo meno di 7 secondi. Tanto impiega Leao per trovare la rete del vantaggio, su assist di Calhanoglu, e segnare un nuovo record in Serie A: si tratta infatti del gol più veloce nella storia del massimo campionato.

Il Milan mette poi l'ipoteca sui tre punti già prima dell'intervallo con il raddoppio di Saelemakers (26'). Nel finale il Sassuolo accorcia le distanze con Berardi (89'), ma non basta alla squadra di De Zerbi per evitare la sconfitta.

Ancora più complicata la partita dell'Inter, che supera lo Spezia per 2-1 dopo essere andata al riposo sullo 0-0. Sblocca il risultato Hakimi al 51' e il solito Lukaku raddoppia su rigore al 71'. Lo Spezia lotta fino all'ultimo e al 94' trova il gol con Piccoli, ma non c'è più tempo per far tremare i nerazzurri.