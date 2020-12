Juve-Napoli si rigioca, i bianconeri: "Indifferenti"

Foto Afp

"Siamo completamente indifferenti, sempre stati estranei a questa vicenda". E' questa la posizione della Juventus rispetto alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni di annullare, senza rinvio, le sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione al Napoli per non essersi presentato all'Allianz Stadium lo scorso 4 ottobre per disputare il match valido per la terza giornata di Serie A. Lo apprende l'Adnkronos da fonti del club bianconero.

