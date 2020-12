Gattuso: "Soffro di miastenia ma tranquilli non muoio..."

(Fotogramma/Ipa)

"Soffro di una malattia autoimmune, la miastenia". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Rino Gattuso a Sky dopo il pareggio con il Torino, parlando dei problemi fisici che lo riguardano. "E' da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. Vedere doppio è una grossa difficoltà e non è l'unico problema, anche stanchezza, è da un mese non sono me stesso. Credo che i ragazzi abbiano sofferto anche di questo". "Altre volte avevo avuto momenti difficili, ma questo è stato particolarmente difficile: ma l'occhio andrà a posto", ha tranquillizzato Gattuso.