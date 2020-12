Juventus e Jeep sponsor: rinnovo fino a 2024, cifre dell'accordo

(Afp)

Jeep sarà lo sponsor della Juventus fino al 2024. La società bianconera incasserà almeno 45 milioni di euro a stagione, come si legge in una nota. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto con FCA Italy S.p.A. l’accordo per il rinnovo della sponsorizzazione della maglia gara per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Tale accordo scaturisce dalla reciproca soddisfazione di una partnership di successo che accompagna Juventus ed il brand Jeep dalla stagione sportiva 2012/2013. L’accordo prevede un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva di 45 milioni e componenti variabili in funzione dei risultati sportivi".