Benevento-Milan 0-2, rossoneri restano primi da soli

Il Milan passa per 2-0 sul campo del Benevento e conserva il primo posto solitario nella classifica di Serie A. Il Diavolo sblocca il risultato con il rigore di Kessie al 15' e raddoppia al 49' con Leao. Il Milan gioca quasi un'ora in inferiorità numerica per l'espulsione di Tonali nel corso del primo tempo e nella ripresa rischia quando il Benevento spreca un rigore con Caprari. La formazione allenata da Pioli sale a 37 punti e conserva una lunghezza di vantaggio sull'Inter.