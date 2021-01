Inter-Crotone 6-2, Lautaro tris e Conte vola

(Afp)

L'Inter batte 6-2 il Crotone nel 'lunch match' della 15/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. Per i nerazzurri in gol Lautaro Martinez autore di una tripletta al 20', 57', e 78', Marrone al 31' con un'autorete, Lukaku al 64', Hakimi all'87'. Per i calabresi a segno Zanellato al 12' e Golemic al 36' su rigore. In classifica i nerazzurri salgono momentaneamente al primo posto con 36 punti, 2 in più del Milan in campo alle 18 a Benevento, mentre i pitagorici restano fermi a quota 9 in penultima posizione.