Foto Fotogramma

Matthijs De Ligt è positivo al Covid, secondo quanto reso noto dalla Juventus in un comunicato. "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento", si legge nella nota del club.