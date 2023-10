Gli interventi dello Stato a Caivano per utilizzare lo sport al servizio del territorio, le soluzioni per aumentare la sicurezza degli stadi, gli interventi per gli impianti. Sono i temi che il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, tocca rispondendo alle 3 domande dell'Adnkronos.

Il ministro Abodi all'Adnkronos - Foto