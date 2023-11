Abodi e Malagò consegnano diplomi Master in strategie per business Sbs

Il Ministro dello sport ed i giovani Andrea Abodi ha ricevuto il Diploma per meriti sportivi indetto dal Master in Strategie per il Business dello Sport: la cerimonia, che ha visto la consegna del diploma anche ai 29 studenti della 18° edizione del Master SbS, si è svolto nella Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò, e del Presidente di Verde Sport Christian Benetton. Assieme ad Abodi, diplomato per la brillante carriera manageriale nel mondo dello sport, hanno ricevuto il Diploma per meriti sportivi anche Gianluca Pavanello, Amministratore Delegato ed anima di Macron, azienda italiana dell’articolo sportivo leader a livello internazionale, e l’icona del nuoto Massimiliano Rosolino, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 ed ai Mondiali di Fukuoka nel 2001.

'Ringrazio di cuore per il riconoscimento che non mi aspettavo e sono contento di aver ospitato il Master Sbs in questa che è una sala aperta a tutte le iniziative positive che hanno a che fare con lo sport -il pensiero del Ministro per lo Sport ed i Giovani Andrea Abodi, commosso per il Diploma ricevuto- un pensiero va ai tanti anni di carriera vissuti in questo mondo affascinante dai grandi valori: esorto questi giovani a crederci ed a valorizzarli nel loro futuro lavorativo'. Mentre il presidente del Coni Malagò ha aggiunto: "Sbs è espressione dello sport e dei suoi valori al massimo livello, un Master a cui le istituzioni sportive italiane e non solo guardano da sempre con interesse. Se penso a quando è iniziato, nel 2005, è impressionante come sia cresciuto il numero di club, aziende dello sport che sostiene SBS: segnale che investire nella formazione delle nuove leve in ambito sportivo è stata un'intuizione vincente di una famiglia visionaria come i Benetton, che tanto continuano a dare allo sport”.

"Essere diplomato dal Master Sbs è per me un onore -dichiara Pavanello- come Macron abbiamo creduto dal primo giorno in questo progetto, tanti sono gli studenti passati dai nostri uffici e tuttora lo riteniamo un bacino di risorse di grande importanza". Mentre Rosolino ha aggiunto: "Anch'io dopo la carriera in vasca avevo deciso di percorrere dei progetti di formazione, ritengo importante perché tante e diverse sono le sfaccettature del mondo sportivo, che da semplice atleta fatichi a conoscere. Il mio impegno adesso è soprattutto di natura sociale, lo sport mi è rimasto dentro e cerco di trasmettere questa mia passione e dedizione ai più piccoli, perché lo sport è un importante fattore sociale e di crescita personale".

“Quello per meriti sportivi è un Diploma a cui teniamo molto -commenta Christian Benetton, Presidente di Verde Sport- perché vuol premiare le eccellenze italiane in ambito sportivo, non solo sotto il profilo tecnico ma soprattutto manageriale, per tracciare una strada ai giovani neolaureati che da 18 anni scelgono il Master in Strategie per il Business dello Sport per formarsi e cercare di entrare nell’industria dello sport italiana ed internazionale. Il Master Sbs rappresenta uno dei più importanti aspetti dell’investimento nello sport che la mia famiglia ormai da più di quarant’anni”.

Il Master in Strategie per il Business dello Sport (Sbs) è un percorso formativo post lauream ideato nel 2005 da Verde Sport, holding sportiva della Famiglia Benetton, Università Ca’ Foscari di Venezia e Ca’ Foscari Challenge School. Giunto alla 18° edizione, Sbs ogni anno seleziona 30 studenti neolaureati con l’obiettivo di formarli ed inserirli nel mondo del lavoro declinato allo sport: la fase didattica, della durata di sei mesi, si svolge nel centro sportivo La Ghirada a Treviso, cuore pulsante delle attività sportive Benetton, mentre nel semestre successivo gli studenti sostengono il periodo di stage. Forte della collaborazione con 170 realtà dello sport system (Federazioni, Leghe, Club, aziende dell’articolo sportivo, centri media, agenzie di eventi, …), il Master Sbs ha formato una “squadra” di oltre 650 giovani, di cui l’86% attualmente lavora nel contesto sportivo italiano ed internazionale.

L’annuale cerimonia di Consegna dei Diplomi per la prima volta si è svolta a Palazzo Chigi, “casa” del Ministero dei giovani e dello sport, ma la tradizione dei Diplomi per meriti sportiva prosegue da 18 anni a questa parte: tra i diplomati delle scorse edizioni Francesco Totti, Alberto Tomba, Arrigo Sacchi, Adriano Galliani, Giorgio Squinzi (Mapei), Alberto Bombassei (Brembo), Giancarlo Zanatta (Gruppo Tecnica), Evelina Christillin, Luca Cordero di Montezemolo, Lino Dainese, Nerio Alessandri (Technogym).