"Cosa bisogna fare domani? Correre molto". E' la ricetta che Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, detta in vista del match in programma sul campo dell'Inter per la 25esima giornata della Serie A. I bianconeri sono secondi ad un punto dai nerazzurri, che hanno anche una partita in meno. Una sconfitta della Juve assegnerebbe una grossa fetta di scudetto ai milanesi. "Abbiamo grande rispetto per l'Inter: sono i più forti e i favoriti per lo Scudetto. Le chiacchiere esterne non ci interessano, dobbiamo pensare a fare. Il calcio ha tanti imprevisti e bisogna stare con i piedi per terra", dice Allegri nella conferenza stampa di oggi.

"Non sarà uno snodo decisivo per il campionato, perché bastano due pareggi per cambiare tutto. I punti decisivi sono lungo tutto il cammino; su domani c'è poco da ragionare, tutti parlano, ma i ragazzi devono solo andare in campo sereni, divertirsi e fare il massimo, conoscendo i nostri limiti ma anche la nostra buona condizione", aggiunge Allegri cercando di ridimensionare il peso del match. "Giocare una partita così, a un solo punto dall'Inter, è per questi ragazzi meravigliosi un premio. Detto questo domani può succedere di tutto, come sempre in queste sfide", afferma.

"Quando si gioca c'è sempre da perdere. La nostra forza è lavorare sui nostri limiti, e su questo siamo molto impegnati. Siamo un gruppo coeso, con voglia di fare cose importanti: intanto, ci servono almeno 20 punti per la Champions", dice fissando un obiettivo meno ambizioso rispetto allo scudetto. "All'andata è stata molto tattica ed equilibrata, domani sarà differente", afferma, senza dare troppe indicazioni sulla formazione. "Domani sera a Milano andremo tutti: abbiamo recuperato Chiesa e Rabiot, abbiamo i due ragazzi nuovi, Alcaraz oggi si allena con noi", dice. "Alcaraz è voglioso di imparare e fare bene, ed è da scoprire; Djaló verrà inserito piano piano, lo stiamo inserendo, arriva da un infortunio importante", spiega riferendosi ai due innesti delle ultime settimane.