Massimiliano Allegri e la Juventus, oggi il giorno chiave. Il destino dell'allenatore bianconero dovrebbe essere chiarito in queste ore, dopo il burrascoso post-partita che ha fatto seguito alla finale di Coppa Italia, vinta 1-0 contro l'Atalanta. I rapporti tra tecnico e società potrebbero sfociare oggi nell'esonero o, secondo alcuni rumors, anche in un licenziamento che porrebbe fine in modo traumatico al sodalizio. Allegri, arrivato stamattina alla Continassa per l'allenamento della squadra, ha lasciato il centro della Juve attorno alle 13.30 con la propria auto, una 500, come hanno documentato anche i numerosi video diffusi sui social da tifosi e addetti ai lavori.