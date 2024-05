Dopo l'esonero annunciato dalla Juventus, che fine fa Massimiliano Allegri? L'allenatore toscano, silurato dal club bianconero dopo la vittoria della Coppa Italia, potrebbe rimanere fermo per una stagione se non dovessero arrivare chiamate. Il panorama italiano e internazionale potrebbe però offrire una sistemazione al 'profeta del cortomuso', a caccia di riscatto dopo l'avventura bianconera.

Il futuro di Allegri è al centro anche dell'interesse dei bookmaker. Secondo i betting analyst di Sisal è in pole un’esperienza nel campionato arabo, offerta a 2,50, seguita da un arrivo entro il prossimo 1 agosto al Bayern Monaco, rimasto senza tecnico dopo l’addio di Tuchel, visto a 4.50. Secondo quanto riferisce agipronews, è possibile anche una nuova esperienza in Serie A: in quota si gioca a 6 un ritorno al Milan, allenato tra tra il 2010 e il 2014, con il Napoli voglioso di cancellare un anno negativo a 7,50 volte la posta, mentre sale a 9 la prima volta come commissario tecnico di una nazionale.