Inter in campo oggi ad Osaka contro l'Al Nassr. I nerazzurri schierano nell'undici titolare i nuovi acquisti Bisseck e Frattesi. In attacco, Inzaghi utilizza Correa insieme a Lautaro. In porta Stankovic: l'Inter ancora deve colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Onana al Manchester United. Nell'Al Nassr, l'ex Brozovic guida il centrocampo. In attacco, Cristiano Ronaldo. La gara verrà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport a partire dalle 12.15.

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

AL-NASSR (4-2-3-1) - 44 Alaqidi; 2 Al Ghannam, 78 Lajami, 3 Madu, 15 Telles; 6 Fofana, 77 Brozovic; 94 Talisca, 11 Al Ghannam, 29 Ghareeb; 7 Ronaldo. A disposizione: 1 Bukhari, 33 Abdullah Ali, 4 Al Fatil, 5 Al Amri, 8 Al Sulayhim, 12 Boushal, 13 Konan, 14 Al Naji, 17 Al Khaibari, 18 Adam, 19 Al Hassan, 21 Ali, 23 Yahya, 31 Suhluli, 46 Al Elewai. Allenatore: Luis Castro.

INTER - (3-5-2) - 35 Stankovic F.; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 16 Frattesi, 8 Gosens; 10 Lautaro, 11 Correa. A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 5 Sensi, 9 Thuram, 14 Fabbian, 15 Acerbi, 17 Cuadrado, 19 Lazaro, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Esposito, 32 Dimarco, 36 Darmian, 44 Stabile, 50 Stankovic A. Allenatore: Simone Inzaghi.