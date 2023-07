L'Inter di Simone Inzaghi in campo oggi 21 luglio ad Appiano contro la Pergolettese, alle 18, per la seconda delle amichevoli estive dopo il match vinto 3-0 contro il Lugano. I nerazzurri hanno appena accolto Juan Cuadrado e aspettano altre novità dal calciomercato, dopo la cessione del portiere Andre Onana. La partita con la Pergolettese, formazione lombarda che milita in Serie C, sarà trasmessa in diretta su Inter TV, su inter.it e sull'app ufficiale nerazzurra.