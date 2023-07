La Juventus batte il Milan per 6-5 dopo i calci di rigore nell'amichevole giocata a Carson City, in California. I tempi regolamentari terminano 2-2. Poi, dal dischetto, hanno la meglio i bianconeri allenati da Allegri.

Dopo un avvio vivace, il Milan passa in vantaggio al 24'. Punizione di Theo Hernandez, Thiaw decolla e fa centro con un perfetto colpo di testa: 1-0. La Juve reagisce e pareggia al 33'. Corner di Chiesa, Gatti è libero di colpire di testa. Maignan respinge, il difensore della Juve cerca il tap-in che viene respinto, Danilo risolve la mischia con il tocco decisivo: 1-1. Il Milan torna davanti al 39' con una rete nata ancora da palla inattiva. Calcio d'angolo, Thiaw fa sponda per Giroud che non ha problemi a battere Szczesny: 2-1. La risposta della Juve arriva ad inizio ripresa. Punizione di Chiesa, Rugani sfiora di testa e Giroud, con una deviazione, beffa Maignan: autorete e 2-2 al 47'. La raffica di sostituzioni cambia volto alle squadre, il match rimane vivace ma l'equilibrio resiste fino al 90'. Servono i rigori per decretare il vincitore, che arriva con i penalty ad oltranza. Decisiva la trasformazione di Soulé, vince la Juve.