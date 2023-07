Juventus e Milan in campo in California oggi nel programma delle amichevoli estive. Bianconeri e rossoneri, impegnati nella tournee in Usa, si affrontano al Dignity Health Sports Park di Carson, Los Angeles, con calcio d’inizio alle 19.30 locali, le 4.30 di venerdì 28 luglio in Italia. La gara sarà trasmessa in tv e in streaming da Sky Sport e da Dazn.

La Juve allenata da Massimiliano Allegri è al primo impegno americano dopo l’annullamento della sfida con il Barcellona. Il Milan è reduce dalla sconfitta per 3-2 contro il Real Madrid.

Le formazioni probabili:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Thei Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli