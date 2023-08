La Juventus in campo contro il Real Madrid giovedì 3 agosto a Orlando, in Florida, per l'ultima delle amichevoli estive negli Stati Uniti. Calcio d'inizio all'1.30 italiana. I bianconeri, reduci dal successo ai rigori contro il Milan, affrontano i blancos allenati da Carlo Ancelotti, al terzo impegno dopo quelli contro i rossoneri e il Barcellona.

La partita sarà trasmessa in diretta in tv e in streaming. In tv, il match va in onda su Sky Sport, sui canali Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La sfida potrà essere seguita sull'app SkyGo. In streaming, la partita sarà trasmessa da Dazn.

Il tecnico bianconero Allegri dovrebbe proporre in attacco Milik come punta centrale, supportata da Chiesa. Vlahovic, accostato al Chelsea nell'operazione di mercato che porterebbe Lukaku alla Juve, partirà dalla panchina ma potrebbe giocare almeno una porzione di match.

Le formazioni probabili:

JUVENTUS - (3-5-2) - Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri.

REAL MADRID - (4-3-1-2) - Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Garcia; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. Allenatore: Ancelotti.