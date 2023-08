La Juventus batte il Real Madrid per 3-1 a Orlando nell'ultima delle amichevoli estive negli Stati Uniti. I bianconeri vanno in gol all'1' con Kean e raddoppiano al 20' con Weah. Il Real Madrid accorcia le distanze al 39' con Vinicius. Nel finale, in pieno recupero, il tris della Juve firmato da Vlahovic.

Pronti, via e la Juve sfonda. Alex Sandro ruba palla a Modric e innesca Locatelli che verticalizza subito. Combinazione Kean-Chiesa, McKennie conclude e centra il palo: Kean è pronto per il tap-in, 1-0. Il Real risponde al 7' con Vinicius, che chiama Szczesny alla parata. Il match è vivace, le occasioni si susseguono. Al 20', la Juve concede il bis. Chiesa attende l'inserimento di McKennie, Weah raccoglie l'assist e non sbaglia: 2-0. Il Real accorcia le distanze al 39' sfruttando la velocità di Vinicius, che scappa in campo aperto e fa centro: 2-1. Il gol dà fiducia agli spagnoli, che sfiorano il pari prima dell'intervallo: serve un grande intervento di Szczesny per negare la rete a Nacho Fernandez. Il secondo tempo è caratterizzato da una lunga serie di sostituzioni che rivoluzionano le squadre. Il Real Madrid mantiene costantemente l'iniziativa, creando 2-3 chance per il pari. La Juve regge e prova a pungere con i neoentrati Vlahovic e Iling-Junior. E' il serbo, allo scadere, a chiudere i conti: 3-1.