Termina con un successo l'ultima delle amichevoli estive del Milan prima dell'inizio del campionato a Bologna contro la squadra di Thiago Motta. A Milanello i rossoneri superano per 4-2 il Novara. Per la squadra di Stefano Pioli a segno Samuel Chukwueze al 9', Noah Okafor al 15', Calabria al 54' e Colombo all'88'. Per i piemontesi gol di Corti al 31' e Prinelli all'81'.