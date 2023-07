Amichevoli estive, Milan-Real Madrid 2-3: rimonta spagnola

Il Real Madrid batte il Milan per 3-2 nell'amichevole giocata a Pasadena, in California. I rossoneri chiudono il primo tempo avanti 2-0 prima di subire la rimonta spagnola.

Al 25' Tomori sblocca il risultato: corner di Pulisic, colpo di testa del difensore e 1-0 per il Milan. Romero, entrato da poco al posto di Messias, firma il raddoppio al 42'. Krunic recupera palla, Loftus Cheek e Calabria rifiniscono, Romero conclude di sinistro: 2-0.

Il Real Madrid reagisce nella ripresa e pareggia con una doppietta di Valverde, favorita dalla difesa non irreprensibile. Al 57', Sportiello non trattiene una conclusione non irresistibile. Al 59' un passaggio sbagiato di Tomori diventa l'assist per il 2-2. Le sostituzioni cambiano volto alle squadre. L'equilibrio salta all'84', quando Vinicius scappa in contropiede e batte Maignan: 3-2.