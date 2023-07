Il Napoli in campo alle 18 a Dimaro contro la Spal nel match principale in programma il 24 luglio tra le amichevoli estive. La formazione allenata da Rudi Garcia affronta gli emiliani. La gara dei campioni d'Italia sarà trasmessa in diretta in tv in chiaro su TV8 e a pagamento su Sky al canale Sky Sport Calcio. Sarà possibile vedere il match in diretta streaming tramite Now TV, TV8.it e l'app Sky Go.