Inter e Psg in campo a Tokyo oggi, 1 agosto 2023, per un test di lusso nel programma delle amichevoli estive in vista dell'inizio della stagione. I nerazzurri e i campioni di Francia scendono in campo alle 19.00 locali, le 12.00 in Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport (canali 202 e 251) e in streaming da Dazn. Sarà possibile guardare il match anche su Sky Go.

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, potrebbe puntare dall'inizio su una formazione schierata con il 3-5-2. Nel Psg, spicca la presenza di Milan Skriniar, ex di turno.

INTER - Stankovic; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Gosens; Correa, Lautaro.

PSG - Donnarumma; Marquinhos, Pereira, Skriniar; Zaire-Emery, Gharni, Ugarte, Vitinha, Kurzawa; Asensio, Ekitike.

Intanto, le due società continuano a lavorare sul mercato. L'Inter, nelle ultime ore, è segnalata sulle tracce di Gianluca Scamacca. L'attaccante del West Ham è vicino all'approdo in nerazzurro nell'ambito di un'operazione da 25-30 milioni di euro.

Il Psg, che potrebbe lavorare per aggiungere un attaccante al reparto offensivo, secondo i rumors valuterebbe anche un nuovo portiere, con caratteristiche più adatte alla costruzione dal basso sistematicamente chiesta da Luis Enrique. In questo caso, i transalpini potrebbero lasciar partire Donnarumma, accostato nelle ultime ore alla Juventus.