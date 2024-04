Uno spettatore ha aggredito il giocatore dell'Al Ittihad, Abderrazak Hamdallah, con una frusta durante una partita dopo la sconfitta contro l'Al Hilal in finale di Supercoppa saudita. Il video mostra l'attaccante frustato all'uscita dal campo dopo che aveva reagito lanciando dell'acqua contro il tifoso.

Crazy scenes in Saudi Arabia's football league. A fan assaulting a player by flogging him with a whip! 😳pic.twitter.com/hnUQQyTLgH