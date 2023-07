Aracu: "Roma ormai è la Wimbledon dello skate"

"Abbiamo dato immagine di quella che è l'Italia e Roma. Il New York Times ha dedicato una pagina intera sul connubio tra uno dei monumenti più antichi del mondo (il Colosseo, ndr) e lo sport più giovane". Lo dice Sabatino Aracu, presidente Fisr, alla conferenza di presentazione dello Street Skateboarding Rome 2023, nello Skate Park del Colle Oppio.

"L'anno scorso con le qualifiche olimpiche della Road to Paris siamo partiti molto forte con lo skateboarding, ora si gioca in casa nostra. Non abbiamo ancora una spedizione azzurra definita, però abbiamo tanti giovani. Speriamo siano carichi, soprattutto perché ormai Roma è la Wimbledon dello skateboarding. I giovani sono molto interessati a questo movimento. Da quando questo sport è stato considerato dal Cio, tutti gli hanno dato più importanza. Noi come Federazione abbiamo 7mila iscritti per lo skateboard, ma ci sono ancora tantissimi che non sono tesserati. Dobbiamo lavorare molto sull'aspetto sociale", conclude il presidente.

“Siamo in un luogo iconico con un simbolo iconico alle spalle. Qui si è realizzata la sintesi dell’attività di Sport e Salute. Fino a poco fa, questo era un luogo di dolore, di spaccio. Ora è diventato un luogo appendice del Foto Italico, perché Sport e Salute resta qui 365 giorni l’anno. Abbiamo sostituito i disvalori con i valori dello sport”, ha detto il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli. “Questo, per noi che promuoviamo l’anima industriale e sociale dello sport, è la sintesi della nostra attività. Ringraziamo il Comune per aver voluto rendere un servizio rendendo fruibili dei luoghi straordinari come quello in cui ci troviamo. Per il lato sportivo, non posso che ringraziare il presidente Aracu, con cui abbiamo raccolto una sfida ambiziosa: creare il mondiale di skate, idea nata negli anni del Covid, è stato complesso ma ci abbiamo sempre creduto. I risultati sono arrivati, se questo che probabilmente è il miglior playground del mondo, con vista sul Colosseo, ci da ragione. Dobbiamo coinvolgere i giovani e con questa competizione che riunisce i migliori atleti del mondo. Sabatino, che ha vinto qui, ha poi trionfato alle Olimpiadi. Dopo le tradizioni, con il Tennis e Piazza di Siena, cerchiamo di andare incontro ai giovani ascoltando il loro linguaggio. Lo sport dev’essere un diritto valido e accessibile per tutti. Il nostro modello è vincente, in termini di sostenibilità, green, inclusione e sviluppo economico anche per il territorio. Abbiamo portato a Roma, all’Italia e allo sport un bellissimo risultato, ne dobbiamo essere orgogliosi”, conclude Cozzoli.

"Gli eventi sportivi sono un polo di attrazione per lo sport e lasciano varie eredità. La più importante è la comunicazione e promozione del prodotto in modo che più persone si appassionino a questo sport (Skateboard, ndr). Gli eventi sportivi nascono, crescono e diventano sempre più importanti con il tempo", ha sottolineato Diego Nepi Molineris, direttore generale di Sport e Salute, a margine della presentazione dello Street Skateboarding Rome 2023. "Sport e Salute ha avviato un nuovo percorso che si rivolge soprattutto alle federazioni che vogliono svilupparsi, devono aver voglia di investire sul loro progetto. Abbiamo avuto ottimi risultati con il taekwondo, con tanti ragazzi iscritti. Questo è d'esempio di quello che può fare una federazione in sinergia con Sport e Salute. Speriamo di poter sviluppare questo modello con tante altre nuove federazioni, per crescere e aumentare di valore con il tempo. Il nostro obiettivo è la progettualità che coinvolga federazioni che possono crescere in maniera sana per far aumentare il numero di eventi in Italia. La nostra visione è sempre quella di andare incontro alle federazioni che hanno bisogno di sostegno per sviluppare il loro prodotto piuttosto che quelle già sviluppate che c'è la fanno da sole".

“Roma aveva perso lo status di capitale dei grandi eventi, che era stata spostata a Milano. Siamo riusciti in un piccolo miracolo, grazie a tanti fattori, come Sport e Salute o la Fisr. A chi diceva che Roma non ha bisogno di essere commercializzata non conoscono la città, non hanno ben capito cosa fosse il Colosseo e quanta importanza abbia”, ha aggiunto Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma. “I grandi eventi sportivi sono fondamentali per cambiare la città. Questo era un posto, in pieno centro, che era stato dimenticato dalle istituzioni. Qui c’era una vecchia pista, vandalizzata e utilizzata come dormitorio. Ero preoccupato della situazione, perché questa è una delle location migliori di Roma. Il merito va spartito, come dicevo prima, con Sport e Salute, ma l’elemento virtuoso era che i fondi messi a disposizione della città fossero investiti in maniera trasparente e che permetta a tutti, anche chi non vive nell’agio, di fare sport. Vogliamo replicare questo modello in tutti i quartieri di Roma -aggiunge Onorato- Roma può recitare un ruolo importante nello skate e nello sport in generale. Poi andremo ad Ostia, a dimostrazione di quanto lo skate sia uno sport popolare e democratico e di quanto noi ci crediamo”.