Giornata negativa per l'Italia del tennis al torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 8.800.000 dollari), dove tra gli azzurri resta in corsa solo Jannik Sinner. Escono di scena al 3° turno sia Matteo Arnaldi sia Lorenzo Sonego. Il 22enne di Sanremo, numero 42 del mondo, cede al 24enne statunitense JJ Wolf, numero 51 del ranking Atp, con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6 (7-4), dopo due ore e 45 minuti di battaglia. Arnaldi gioca una partita di grande solidità in avvio dominando il primo set e volando 3-2 con ben 6 palle break per il 4-2 nel secondo parziale, qui subisce 4 game di fila e cede il 2° set. Grande equilibrio nel set decisivo dove l'azzurro parte bene sul 2-0 ma subisce il rientro del 'capellone' di Cincinnati, più in palla dal punto di vista fisico, che lo aggancia sul 2-2. Si prosegue 'on serve' fino al 6-6, con lo statunitense che sciupa 4 match point, uno sul 4-5 e tre consecutivi sul 5-6. Nel tie-break si lotta spalla a spalla fino al 4-4 quando Wolf infila 3 punti di fila e al 5° match point chiude la partita in suo favore.

Se il ko di Arnaldi si può considerare una sorpresa negativa, la sconfitta di Sonego era prevista. Il 28enne piemontese, numero 59 Atp, cede al 27enne cileno Nicolas Jarry, numero 22 del ranking, che si impone 7-6 (7-4), 6-2 in un'ora e 43 minuti. Peccato per 'Sonny' che nel primo set gioca alla pari con il più quotato avversario ma cede di poco al tie-break. Nel secondo il cileno sale ancora di livello a avanza meritatamente.

Intanto domani Sinner negli ottavi di finale sfida il giovane bombardiere a stelle e strisce Ben Shelton, che oggi ha compiuto 21 anni. Il ragazzo di Atlanta, numero 20 del mondo, sta attraversando un momento di grande fiducia dopo la semifinale all'ultimo Us Open e sarà un avversario pericoloso per il 22enne altoatesino che però non vorrà sciupare l'occasione di tornare in finale in un torneo Masters 1000, essendo il giocatore meglio classificato nella parte bassa del tabellone. Per l'allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill sarà fondamentale riuscire a rispondere il più possibile al servizio dell'avversario. Se riuscirà ad allungare gli scambi la sua maggiore solidità dovrebbe avere la meglio.