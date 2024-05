Asi a caccia di talenti, un contest che nasce dai quartieri di Roma

Scoprire talenti nei quartieri di Roma. Un contest che non vive all’interno di studi televisivi ma nelle piazze dei rioni e dei quartieri della Capitale, dal centro alla periferia: cantanti e gruppi musicali, ognuno ambasciatore della sua porzione di città con tutte le sue specificità. Il contest musicale “RomaVision” sarà presentato a Roma, il prossimo sabato 18 maggio, segnando la data d’inizio di un progetto inclusivo e ambizioso.

Si parte da Tor Bella Monaca, Municipio VI, sabato 18 maggio alle ore 16:00 presso la sala cinema in via Natale Balbiani, con la presentazione di "RomaVision". Le serate finali il 27 e 28 settembre le serate finali, tra cui l’esibizione di danza sportiva Free Dance World del M° Massimo Sgrigna, Responsabile Nazionale ASI Danza Sportiva, in un’arena che proclamerà il vincitore del contest. Gli artisti potranno partecipare presentando un brano originale in lingua italiana, anche già editato. Le iscrizioni si apriranno in occasione della conferenza stampa, dove verrà presentato l’intero svolgimento della prima edizione che abbraccerà anche lo sport e la cultura.

L’evento, ideato da Primestudio, associazione di promozione sociale affiliata ASI, che promuove la diffusione della musica e delle arti sul territorio, è organizzato dall’associazione Cives Romanus, con la direzione artistica di Randy Roberts e la direzione organizzativa di Rita De Angelis, Responsabile ASI Settore Musica. La musica della Capitale è pronta ad alzare il volume. Saranno presenti alla conferenza stampa il Presidente di ASI Claudio Barbaro e il Presidente del Municipio Nicola Franco.