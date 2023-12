L'Atalanta batte il Lecce a Bergamo per 1-0 oggi, nel match valido per la 18esima giornata della Serie A 2023-2024. I bergamaschi si impongo con il gol di Lookman e salgono a 29 punti. I salentini rimangono a quota 20.

La partita

Al 14' è Scamacca a provarci per i padroni di casa su assist di Pasalic in seguito alla punizione battuta da Lookman, il pallone esce dopo aver colpito l'esterno del palo. Al 21' ci prova il Lecce con Kaba dalla distanza, Carnesecchi salva. L'Atalanta si fa viva al 22' e al 25' con Zappacosta e ancora Scamacca, la difesa salentina allontana con Rafia in scivolata. Pericolosa l'Atalanta con Koopmeiners dopo una papera di Falcone alla mezz'ora, salva Baschirotto. Occasione Lecce al 43' con Krstovic di testa, anche questa molto fuori.

Al 50' brutto tiro di Scamacca che divora un'occasione mandando la palla in rimessa laterale. L'attaccante ci riprova 5 minuti dopo con una cannonata ma Falcone blocca: azione comunque vanificata dal fuorigioco. Al 56' il gol del Lecce firmato da Strefezza ma anche qui è fuorigioco. Subito dopo è Pasalic di testa che tenta la via del gol ma prende la traversa. Vantaggio Atalanta finalmente al 58' con un'azione personale di Lookman e un diagonale angolatissimo di piatto destro che colpisce rasoterra l'interno del palo e carambola in rete.

Al 63' ancora un'occasione per Scamacca, Falcone è attento e manda in calcio d'angolo. Ancora Lecce al 69' con Gendrey per Krstovic, il tiro di destro però è alto. Il Lecce sfiora il pareggio all'80' con Piccoli dopo il lancio di Gendrey, il destro esce fuori di poco con Carnesecchi che appare immobile. All'85 è Muriel a cercare il raddoppio dopo un buon dialogo con Lookman ma non raggiunge la palla che finisce sul fondo. Il Lecce risfiora il pareggio al 90' con Oudin, Carnesecchi salva il risultato.