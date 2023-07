Il numero 7 del mondo si è imposto in due set in finale sul norvegese

Il russo Andrev Rublev ha vinto il torneo Atp di Bastad in Svezia. Il numero 7 del mondo si è imposto in due set in finale sul norvegese Casper Ruud, numero 4 Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-0.