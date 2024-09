L'azzurro batte Mannarino in 3 set

Lorenzo Musetti in semifinale al torneo Atp di Chengdu, in Cina. L'azzurro, testa di serie numero 1, batte il francese Adrian Mannarino èer 6-2, 5-7, 6-2 in 2h17'. Musetti, alla sesta semifinale del suo ottimo 2024, affronterà domani il russo Alibek Kachmazov, 22 anni, proveniente dalle qualificazioni.