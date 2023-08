Atp Cincinnati 2023, Fokina si ritira: Djokovic agli ottavi dopo un set

Novak Djokovic ha raggiunto gli ottavi di finale all'Atp Master 1000 di Cincinnati 2023 dopo che il suo avversario Alejandro Davidovich Fokina è stato costretto al ritiro per infortunio. Il serbo ha vinto il primo set 6-4, prima che lo spagnolo si ritirasse nel primo gioco del secondo set dopo 46 minuti di gioco.

"Ovviamente emozioni contrastanti con il modo in cui è finita", ha detto Djokovic dopo la partita. "Spero che Alejandro torni rapidamente in campo, si riprenda dall'infortunio alla parte bassa della schiena, questo è quello che mi ha detto sotto rete", ha detto Djokovic. È stata la prima partita in singolo di Djokovic negli Stati Uniti da quando ha perso la finale degli US Open del 2021. Non aveva potuto entrare nel paese perché non è vaccinato contro il Covid-19. Djokovic giovedì incontrerà il francese Gael Monfils, che ha sconfitto l'australiano Alex de Minaur 7-5, 6-4.