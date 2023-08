Atp Cincinnati 2023, Lorenzo Musetti eliminato da Daniil Medvedev

Il russo, testa di serie numero 3, ha sconfitto l’azzurro per 6-3, 6-2 in un match senza storia

Lorenzo Musetti eliminato da Daniil Medvedev al secondo turno dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati 2023. Il russo, testa di serie numero 3, ha sconfitto l’azzurro per 6-3, 6-2 in un match senza storia. Medvedev ha dominato il match trasformando 4 delle 8 palle break a disposizione. Il russo non ha avuto bisogno di un rendimento eccezionale al servizio (63% di prime palle) e ha avuto gioco facile nei game di risposta: Musetti non è andato oltre il 60% di prime e ha concesso al rivale 30 punti sul proprio servizio.