Atp Cincinnati 2023 oggi con Sinner, Musetti e Sonego: orario e tv

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego in campo oggi a Cincinnati, nel secondo turno dell'Atp Masters 1000 in Ohio. Sinner, testa di serie numero 8 e reduce dal trionfo nel Masters 1000 di Toronto, esordisce affrontando il serbo Dusan Lajovic nel secondo incontro in programma sul Grandstand. Sinner inizierà a giocare orientativamente alle 19. Ad aprire la giornata sul secondo campo del torneo sarà Lorenzo Musetti, che alle 11 - le 17 italiane - affronta il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3. Non prima delle 19, sul campo numero 3, il match di Lorenzo Sonego, opposto allo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del tabellone.

Il torneo è trasmesso in tv da Sky Sport, sul canale Sky Sport Summer, e i match sono disponibili in treaming sull'app SkyGo e sulla piattafforma Now.