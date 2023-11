Jannik Sinner avanza in semifinale alle Atp Finals 2023 di Torino. Il 22enne altoatesino centra il prestigioso risultato, prima di scendere in campo contro Holger Rune questa sera, grazie al set vinto da Hubert Hurkacz contro Novak Djokovic. Il serbo si impone per 7-6 (7-1), 4-6, 6-1 contro il polacco. Sinner, a questo punto, è promosso anche in caso di sconfitta netta stasera.

Djokovic invece deve sperare che Sinner batta Rune, con qualsiasi punteggio.