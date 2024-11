Seconda giornata delle ATP Finals Torino 2024 oggi, 11 novembre. Al debutto Carlos Alcaraz in un match che sulla carta dovrebbe essere abbastanza facile contro Casper Ruud. In scena anche il numero 2 del classifica mondiale Alexander Zverev, in serata contro Andrey Rublev, ma anche i doppisti italiani Bolelli e Vavassori. La coppia azzurra inizierà il cammino contro Rohan Bopanna e Matthew Ebden, nel remake della finale degli Australian Open.

Alle ore 20, ci sarà la premiazione di Jannik Sinner che otterrà il trofeo dedicato al numero 1 della classifica di fine anno.

Dove e quando vederli in tv

Carlos Alcaraz e Casper Ruud scenderanno in campo alle ore 14 per la sfida che aprirà il Girone Newcomb. Poi ci sarà una breve pausa e si riprenderà alle ore 18 con la sessione serale e con il doppio Bolelli/Vavassori contro Bopanna/Ebden. Non prima delle 20:30 toccherà a Zverev e Rublev.

Alcaraz-Ruud si potrà seguire solo su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Diretta streaming possibile con Sky Go e NOW.