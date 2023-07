Atp Halle 2023, Sinner batte Sonego negli ottavi

Jannik Sinner batte Lorenzo Sonego negli ottavi di finale del torneo Atp di Halle 2023, in Germania. La testa di serie numero 4 si aggiudica il derby azzurro per 6-7 (4-7), 6-4, 6-4 in 2h52'. "E' stato un match duro, senza alcun dubbio", dice Sinner al termine della sfida in cui ha annullato ben 8 palle break. Sonego "ha avuto tante chance, come le ho avute io nel primo set. Ho commesso un paio di errori nel tie-break, cose che possono succedere. Sull'erba non è mai semplice: credo si aver fatto un buon lavoro visto il modo in cui ho reagito. Giocare contro Lorenzo non è mai semplice", aggiunge dopo la seconda vittoria in altrettanti confronti diretti con il connazionale. "Nei due incontri giocati sinora qui sono rimasto in campo molte ore, ma è meglio così. Posso giocare di più e acquisire sempre più fiducia" sull'erba.