Buona la prima partita da numero uno del mondo per Jannik Sinner. Il 22enne altoatesino oggi 18 giugno supera il primo turno al torneo Atp 500 di Halle (erba, montepremi 2.107.331 euro) battendo l'olandese Tallon Griekspoor, numero 27 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (8-10), 6-3, 6-2 in due ore e 18 minuti. Sinner affronterà al 2° turno l'ungherese Fabian Marozsan, numero 45 del mondo.

A Londra, intanto, esordio vincente per Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 del Queen's (erba, montepremi 2.107.007 euro). L'azzurro, numero 30 del mondo, supera in rimonta l'australiano Alex De Minaur, numero 7 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-2 in poco più di due ore. Avanza al 2° turno anche Matteo Arnaldi, numero 35 del mondo, che batte il francese Ugo Humbert, numero 16 del ranking e 8 del tabellone, con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-6 (8-6) dopo due ore e dieci minuti.